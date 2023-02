US-Sport kompakt Theis verliert mit den Pacers in Miami

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

09.02.2023, 07:21 Uhr

Daniel Theis (weißes Trikot), hier im Spiel gegen die Cleveland Cavaliers. Foto: AP/AJ MAST

Basketball: Niederlage für Theis und die Pacers Nationalspieler Daniel Theis hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einen Rückschlag kassiert. Mit den Indiana Pacers verlor der 30-Jährige das Duell bei Miami Heat mit 111:116. Theis, der nach einer Knieverletzung erst kürzlich sein Debüt für die Pacers gegeben hatte, kam auf neun Punkte und vier Rebounds. Top-Scorer war Heat-Center Bam Adebayo mit 38 Punkten. American Football: NFL-Boss Goodell: „Man wird mehr Football in Deutschland sehen“ 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL 11 Bilder Foto: dpa/- NFL-Boss Roger Goodell hat weitere American-Football-Spiele in Deutschland in Aussicht gestellt. „Wir sind zuversichtlich, dass wir über jene Vereinbarung hinaus da sein werden, die wir erst vor einem Jahr getroffen haben. Ich denke, man wird da mehr denn weniger Spiele sehen als die, für die wir uns bereits verpflichtet haben“, sagte Goodell am Mittwoch in Phoenix bei seiner jährlichen Pressekonferenz vor dem Super Bowl. 2022 hatte die NFL bekanntgegeben, dass binnen vier Jahren vier Hauptrundenspiele in Frankfurt/Main und München ausgetragen werden. Das erste Spiel fand im Stadion des FC Bayern München im vergangenen November statt. „Ich denke, niemand hat diese Reaktionen, die wir dort bekommen haben, vorhergesehen. Das hat sich sehr gelohnt“, sagte Goodell. Die Tampa Bay Buccaneers um den mittlerweile zurückgetretenen Superstar Tom Brady hatten sich mit 21:16 gegen die Seattle Seahawks durchgesetzt. Knapp 70 000 Football-Fans feierten dabei eine furiose NFL-Party. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Weil das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt für die Fußball-WM 2026 renoviert wird, hat die NFL das Mexiko-Spiel für die kommende Saison nach Deutschland vergeben. Goodell vermied eine Aussage, ob deswegen sowohl Frankfurt wie auch München Austragungsort sein werden. Er sprach davon, „mindestens“ ein Spiel werde in Frankfurt stattfinden. Grundsätzlich sagte er über das Engagement der NFL in Deutschland: „Wir kommen dadurch voran und es zeigt die unglaubliche Unterstützung, die wir da haben. Unsere Liga hat es geliebt, unsere Teams, unsere Fans global - man wird mehr Football in Deutschland sehen.“

(RP/SID/dpa)