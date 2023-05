US-Sport kompakt Dallas erzwingt sechstes Spiel gegen Vegas

Im sechsten Spiel der Finalserie der Eastern Conference gewannen die Celtics am Samstag in letzter Sekunde mit 104:103 bei Miami Heat und schafften durch den dritten Sieg in Serie den Ausgleich zum 3:3. Die Entscheidung fällt im siebten und letzten Spiel am Montagabend (Ortszeit) in Boston.