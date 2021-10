US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

Tim Stützle liefert eine Vorlage. Foto: AP/Justin Tang

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist: Heute unter anderem ein Sieg der Atlanta Braves in der World Series

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Baseball: Atlanta Braves gehen in World Series gegen Houston Astros in Führung

Die Atlanta Braves sind in der World Series in Führung gegangen und können den Titel in der Major League Baseball vor den eigenen Fans perfekt machen. Gegen die Houston Astros gab es am Freitagabend ein 2:0. In der Serie führen die Braves nun 2:1. Zum Titelgewinn braucht es vier Siege. Die beiden kommenden Spiele sind ebenfalls in Atlanta. Das nächste ist bereits am Samstagabend (Ortszeit).

Bei Schmuddelwetter mit anhaltendem Regen ließen die Braves am Freitagabend (Ortszeit) erst im achten Inning den ersten Hit der Astros zu. In Punkte ummünzen konnten die Gäste den Treffer aber nicht.

Lesen Sie auch Football-Geschichte : Diesen Deutschen gelang in der NFL ein Touchdown

Die Atlanta Braves holten die Meisterschaft bislang drei Mal, zuletzt 1995. Für die Astros war der Titel 2017 der bislang einzige in der World Series. Trotz eines nachgewiesenen Betrugs durfte das Team die Meisterschaft behalten. Nun steht es erstmals seit Bekanntwerden der Vorwürfe vor zwei Jahren wieder in der Final-Serie.

Basketball: Heftige Pleite für Kleber – auch Wagner-Brüder verlieren

Heftige Pleite für Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber und seine Dallas Mavericks in der NBA: Das Team um Superstar Luka Doncic unterlag nach zuvor drei Siegen in Serie bei den Denver Nuggets 75:106. Auch für die Wagner-Brüder Franz und Moritz setzte es eine Niederlage. Mit ihren Orlando Magic verloren sie bei den Toronto Raptors 109:110.

Kleber kam für die schwachen Mavericks auf sieben Punkte und zwei Rebounds, Doncic blieb mit 16 Zählern weit unter seinen Möglichkeiten. Dallas lag derart aussichtslos zurück, dass Trainer Jason Kidd früh seine Top-Spieler vom Feld nahm. Kristaps Porzingis fehlte wegen Rückenproblemen.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

"Das war schlecht, egal wie man es betrachtet", sagte Kidd. Doncic, der nur fünf seiner 18 Würfe aus dem Feld verwandelte, forderte: "Wir müssen daraus lernen." Dallas steht nun bei drei Siegen und zwei Niederlagen.

Franz und Moritz Wagner verloren mit Orlando bereits das fünfte von sechs Saisonspielen. Der 20 Jahre alte Franz Wagner (10 Punkte) brachte sein Team mit einem Dreier kurz vor Schluss noch einmal in Schlagdistanz, zum Auswärtssieg in Toronto reichte es aber nicht mehr. Der 24-jährige Moritz Wagner blieb punktlos.

Eishockey: Stützle und Seider stark

Die deutschen Eishockey-Hoffnungen Tim Stützle und Moritz Seider haben in der NHL mit jeweils einer Vorlage gepunktet, doch nur Stützle (19) durfte sich über einen Sieg freuen. Mit seinen Ottawa Senators gewann der Stürmer, der seine zweite Saison in der nordamerikanischen Top-Liga bestreitet, bei den Dallas Stars 4:1. Rookie Seider (20) unterlag mit den Detroit Red Wings den Florida Panthers mit 2:3 nach Verlängerung.

Seider war im Schlussdrittel am 2:2 durch Pius Suter beteiligt, für den Verteidiger war es bereits die siebte Vorarbeit im achten Spiel. Den Siegtreffer für Florida erzielte Aleksander Barkov nach dreieinhalb Minuten in der Verlängerung. Goalie Thomas Greiss kam für Detroit, das weiter bei vier Siegen steht, nicht zum Einsatz.

Stützle wartet in Ottawa noch immer auf sein erstes Saisontor, steuerte aber seinen dritten Assist zum dritten Sieg im siebten Spiel bei. Josh Norris traf doppelt für die Kanadier.

(dör/SID)