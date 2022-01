US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in der NBA und NHL verpasst haben

Leon Draisaitl. Foto: dpa/Jeff Roberson

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Draisaitl und die Oilers verlieren weiter.

Eishockey: Draisaitl kassiert siebte Niederlage in Serie - Stützle trifft

Superstar Leon Draisaitl steckt mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiter tief in der Krise. Die Oilers kassierten mit dem 0:6 gegen die Florida Panthers die siebte Niederlage in Serie und warten seit über einem Monat auf ein Erfolgserlebnis.

Draisaitl agierte dabei in 22:29 Minuten Eiszeit glücklos, in 2022 gelangen dem deutschen Nationalspieler nach seiner bis dahin überragenden Quote in fünf Partien lediglich drei Scorerpunkte.

In der Scorerwertung liegt der Kölner dennoch mit 54 Punkten hinter dem russischen Superstar Alexander Owetschkin (56 Punkte) weiter auf Rang zwei, die Chancen auf eine Teilnahme an den Play-offs mit den Oilers werden aber immer geringer.

Noch geringere Aussichten hat Youngster Tim Stützle mit den Ottawa Senators. Auch der sechste Saisontreffer des deutschen Junioren-Nationalspielers konnte das 4:6 gegen die Pittsburgh Penguins und die damit 22. Niederlage nicht verhindern. Mit lediglich elf Siegen bleiben die Senators das zweitschlechteste Team im Osten.

Den einzigen Sieg eines deutschen Profis feierte Torhüter Philipp Grubauer mit den Seattle Kraken. Der 30-Jährige parierte beim 3:2 gegen die San Jose Sharks 23 von 25 Schüssen und sicherte so den zweiten Sieg in Folge ab.

Basketball: Kleber verliert mit den Mavs gegen den Angstgegner

Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber hat mit den Dallas Mavericks erneut gegen Angstgegner Phoenix Suns verloren. Die Mavs kassierten trotz langer Führung mit dem 101:109 doch noch die neunte Niederlage in Serie gegen die Suns. Kleber zeigte dabei eine durchwachsene Leistung. Dem 29-Jährigen gelangen in 27:08 Minuten Spielzeit bei schwacher Quote neun Punkte, dazu steuerte er fünf Rebounds, vier Assists und einen Block bei.

Dallas befindet sich nach zuvor vier Siegen in Serie als Sechster aber dennoch weiter auf Play-off-Kurs in der Western Conference. Bester Werfer der Texaner war erneut Luka Doncic mit 28 Punkten, für Phoenix steuerte Devin Booker ebenfalls 28 Zähler bei. Die Suns bleiben mit lediglich neun Niederlagen vor den Golden State Warriors das beste Team der Liga.

Die Warriors ließen mit ihrer 13. Niederlage allerdings etwas abreißen. Auch der starke Superstar Steven Curry konnte mit 39 Punkten das 117:121 nach Verlängerung gegen die Indiana Pacers nicht verhindern.

(RP/SID/dpa)