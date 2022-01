US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Die NFL ändert ihre Teststrategie bei Corona.

Football:NFL testet nur noch bei Symptomen auf Corona

Die amerikanische Football-Liga NFL hat vor Beginn der nächsten Playoff-Runde ihre Testregeln auf das Coronavirus geändert. Demnach werden nur noch Spieler mit Symptomen - egal ob geimpft oder ungeimpft - getestet. Das gab die NFL am Freitag (Ortszeit) bekannt. Ungeimpfte Spieler hatten sich bislang täglich einem Test unterziehen lassen müssen.

Die Liga erklärte ihr Vorgehen mit Wissen über die Omikron-Variante. Demnach sei im vergangenen Monat die Zahl von positiven Fällen zurückgegangen. Von den ungeimpften Spielern der noch acht in den Playoffs verbliebenen Teams haben sich laut NFL etwa ein Dutzend noch nicht mit dem Coronavirus infiziert.

Eishockey: Nico Sturm feiert mit Minnesota 5:1-Kantersieg gegen Chicago

Der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm hat in der NHL am Freitag (Ortszeit) mit seinen Minnesota Wild einen deutlichen Sieg gefeiert. Das Team aus Minneapolis setzte sich in der nordamerikanischen Profiliga mit 5:1 (3:0, 2:0, 0:1) bei den Chicago Blackhawks durch.

Bereits nach vier Minuten lagen die Wild mit 2:0 in Führung, vor dem Schlussdrittel hatten die Gäste ihren Vorsprung auf 5:0 ausgebaut. Letztendlich fuhr Minnesota seinen dritthöchsten Saisonsieg ein. Sturm blieb in seinen gut neun Minuten auf dem Eis ohne Tor und Vorlage.

Moritz Seider musste sich mit den Detroit Red Wings mit 4:5 (1:1, 2:2, 1:1) nach Verlängerung den Dallas Stars geschlagen geben. In der dritten Minute der Verlängerung gelang den Stars in Überzahl der Siegtreffer. Seider war im dritten Spielabschnitt an der zwischenzeitlichen 4:3-Führung der Red Wings per Vorlage beteiligt gewesen.

Sidney Crosby führte die Pittsburgh Penguins zu einem 5:2 (2:2, 0:0, 3:0)-Auswärtserfolg über die Columbus Blue Jackets. Zum 13. Mal in seiner Karriere erzielte Crosby einen Hattrick. Die Penguins machten aus einem 1:2-Rückstand einen 5:2-Erfolg, Crosby erzielte im Schlussdrittel die letzten beiden Tore.

Basketball: Franz und Moritz Wagner verlieren mit Orlando gegen Lakers

Die deutschen Basketball-Brüder Franz und Moritz Wagner haben sich am Freitag (Ortszeit) in der NBA den Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James geschlagen geben müssen. Durch das 105:116 (62:54) kassierten die Orlando Magic ihre vierte Niederlage nacheinander und bleiben in der nordamerikanischen Profiliga das schlrechteste Team.

Dabei lag Orlando zur Halbzeit noch mit acht Zählern Differenz in Führung. Doch im dritten Viertel wurden die Lakers ihrer Favoritenrolle gerecht, gewannen den Durchgang mit 31:16 und drehten die Partie. LeBron James führte die Lakers mit 29 Punkten an. Bei den Magic kam Franz Wagner auf 15 Zähler, Moritz Wagner blieb in fünf Minuten ohne Punkte.

Auch Nationalspieler Dennis Schröder verlor mit seinem Team. Die Boston Celtics zogen mit 105:109 (58:54) gegen die Portland Trail Blazers den Kürzeren. Schröder markierte neun Punkte. Isaiah Hartenstein feierte mit den Los Angeles Clippers einen 102:101 (40:54)-Sieg bei den Philadelphia 76ers. Hartenstein steuerte zehn Punkte bei.

Stephen Curry führte die Golden State Warriors zu einem 105:103 (43:54)-Heimerfolg über die Houston Rockets. In allerletzter Sekunde traf Curry zum Sieg für die Warriors, laut ESPN war es für den Superstar der erste spielentscheidende Wurf mit der Schlusssirene in seiner Karriere. Beim Gegner aus Texas kam Daniel Theis nicht zum Einsatz.

(RP/SID/dpa)