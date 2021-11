US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Ein Debakel für einen Deutschen.

NHL: Draisaitls Oilers lässt Chicago keine Chance

Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers einen 5:2 (4:1, 0:0, 1:1)-Heimerfolg gegen die Chicago Blackhawks geschafft. Die Oilers stellten bereits im ersten Drittel die Weichen auf Sieg, bereits in der 19. Minute gingen die Gastgeber mit 4:0 in Führung. Draisaitl setzte im letzten Drittel mit seinem Treffer den Schlusspunkt. Mit 17 Toren ist der gebürtige Kölner weiterhin der beste Torschütze der NHL.

Die anderen deutschen Eishockey-Spieler in der NHL mussten am Samstag (Ortszeit) Niederlagen einstecken. Nico Sturm zog mit den Minnesota Wild auswärts mit 4:5 (0:1, 1:2, 3:2) gegen die zuhause ungeschlagenen Florida Panthers den Kürzeren.

Moritz Seider musste sich mit den Detroit Red Wings auswärts den Arizona Coyotes nach Verlängerung mit 1:2 (1:0, 0:0, 0:1) geschlagen geben. Mitte des dritten Durchgangs lagen die Red Wings noch mit 1:0 in Führung, bereits nach 25 Sekunden in der Verlängerung gelang den Coyotes der Siegtreffer. Thomas Greiss wurde bei Detroit als Torhüter nicht eingesetzt.

Dennis Schröder feiert mit Boston vierten Heimsieg in Folge

Die Boston Celtics um den deutschen Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder kommen immer besser in Fahrt. Das Team aus Massachusetts fuhr durch einen 111:105 (58:45)-Erfolg gegen die Oklahoma City Thunder seinen fünften Sieg in den vergangenen sieben Partien ein. Zudem haben die Celtics ihre letzten vier Heimspiele gewonnen.

Schröder glänzte mit 29 Punkten, sechs Assists und vier Rebounds. Damit war der Point Guard der zweitbeste Werfer seines Teams hinter Jayson Tatum (33 Punkte). Im dritten Viertel zogen die Celtics auf 20 Punkte davon, Schröder trumpfte in jenem Durchgang mit zwölf Zählern auf.

Für Schröder war es die dritte Partie hintereinander gegen einen seiner ehemaligen NBA-Clubs. Zuvor hatte der deutsche Nationalspieler mit den Celtics auch gegen die Atlanta Hawks (99:110-Niederlage) und Los Angeles Lakers (130:108-Sieg) gespielt.

Franz und Moritz Wagner mussten sich am Samstagabend (Ortszeit) mit den Orlando Magic dem Titelverteidiger geschlagen geben: Bei den Milwaukee Bucks zog das Team aus Florida mit 108:117 (50:62) den Kürzeren. Vor dem Schlussabschnitt lagen die Magic bereits mit 25 Zählern zurück. Franz Wagner blieb mit drei Punkten blass - seine schwächste Ausbeute der Saison. Moritz Wagner kam auf acht Zähler, drei Rebounds und zwei Assists.

Während Orlando in der Eastern Conference die schwächte Bilanz aufweist (4:13 Siege), trifft dies im Westen auf die Houston Rockets um Nationalspieler Daniel Theis zu. Die Texaner mussten sich auswärts den New York Knicks mit 99:106 (47:47) geschlagen geben und kassierten ihre 15. Niederlage im 16. Saisonspiel. Theis kam nicht über zwei Zähler und fünf Rebounds hinaus.

