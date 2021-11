US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA und NHL verpasst haben

NHL-Profi Tim Stützle (r) von den Ottawa Senators. Foto: dpa/Justin Tang

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Tim Stützles erstes Saisontor für die Ottawa Senators.

Eishockey: Sturm und Stützle glänzen mit Toren, Seider als Vorbereiter

Eishockey-Profi Nico Sturm von den Minnesota Wild hat das deutsche Duell in der nordamerikanischen NHL gegen Philipp Grubauer und die Seattle Kraken für sich entschieden. Der Angreifer setzte sich mit seiner Mannschaft am Samstag (Ortszeit) auswärts mit 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) durch und erzielte dabei den letzten Treffer seines Teams, als die Kraken zulasten von Grubauer mit einem zusätzlichen Feldspieler den Ausgleich erzwingen wollten. Überragender Mann war Sturms Mitspieler Rem Pitlick, der mit seinen ersten drei Saisontoren einen 3:0-Vorsprung für den Spitzenreiter der Central Division herausarbeitete. Grubauer kam beim Schlusslicht der Pacific Division auf 18 Paraden.

Ebenfalls als Torschütze glänzte Tim Stützle. Der ehemalige Stürmer der Adler Mannheim traf beim 6:3 (0:0, 4:0, 2:3) der Ottawa Senators zum zwischenzeitlichen 4:0 (38.). Es war Stützles Premierentreffer in dieser Spielzeit.

Mit seiner zehnten Vorlage trug sich Moritz Seider in die Scorerliste ein. Seine Detroit Red Wings gewannen nach Verlängerung mit 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) gegen die Montreal Canadiens. Den entscheidenden Angriff verwertete Dylan Larkin, Torhüter Thomas Greiss pausierte bei Detroit.

Basketball: Niederlagen für Schröders Celtics und die Wagner-Brüder

Nur einen Tag nach seiner Galavorstellung hat Dennis Schröder in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA mit den Boston Celtics wieder einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Braunschweiger setzte beim 89:91 bei den Cleveland Cavaliers den letzten Wurf daneben und verpasste somit die Verlängerung am Samstagabend (Ortszeit). Dennoch war er mit 28 Punkten der beste Schütze der Celtics. Beim 122:113 gegen die Milwaukee Bucks hatte Schröder tags zuvor mit 38 Punkten noch einen persönlichen Saisonbestwert erzielt.

Isaiah Hartenstein kam beim 129:102-Erfolg der Los Angeles Clippers gegen die Minnesota Timberwolves von der Bank. Dem deutschen Center gelangen zwölf Punkte beim achten Saisonsieg der Clippers, die auf dem fünften Platz in der Western Conference liegen.

Franz Wagner konnte mit seinen acht Punkten und nur zwei verwandelten Feldwürfen die 92:104-Niederlage der Orlando Magic dagegen nicht verhindern. Bruder Moritz durfte gegen seinen Ex-Club Washington Wizards nur eine knappe Minute ran.

Erneut zuschauen musste Isaac Bonga bei den Toronto Raptors. Die Kanadier unterlagen den Detroit Pistons mit 121:127. Bonga war zuletzt Ende Oktober im Einsatz.

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)