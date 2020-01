Transfers und Gerüchte : Wechsel von Höwedes zum 1. FC Köln wohl geplatzt

Podolski kehrt in die Türkei zurück



Lukas Podolski (34) spielt künftig beim Süper-Lig-Klub Antalyaspor und wechselt damit zum zweiten Mal in seiner Karriere in die Türkei. Dies gab der Klub am Donnerstag bekannt. Am Sonntag hatte der Kölner Express bereits Videos von der Ankunft des langjährigen Kölner und Münchner Bundesliga-Profis in Antalya gezeigt.



Von 2015 bis 2017 spielte Podolski schon für Rekordmeister Galatasaray Istanbul und gehörte beim Renommierklub vom Bosporus zu den Publikumslieblingen. Antalyaspor ist derzeit mit nur drei Saisonsiegen Tabellen-16. in der 18 Klubs umfassenden Süper Lig und verlor am Sonntag ohne Podolski gegen Göztepe Izmir mit 0:3. Podolskis Vertrag beim japanischen Klub Vissel Kobe war am vergangenen Samstag ausgelaufen. (Quelle: sid)