Zeitplan & Termine So sehen Sie die Biathlon-WM 2024 heute im TV und Stream

ARD zeigt den WM-Auftakt am Mittwoch, 7. Februar, ab 17 Uhr. Auch das erste WM-Wochenende überträgt die Sportschau in der ARD. Nach dem Ruhetag an Rosenmontag, 12. Februar, zeigt die ARD auch noch das Einzel der Frauen am 13. Februar. In der zweiten WM-Woche ist dann das ZDF dran. Ab dem Einzel der Männer am Mittwoch, 14. Februar, übernimmt das ZDF die Live-Übertragung.