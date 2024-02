Suttgart und München kommen Leverkusen ist bereit für die Reifeprüfung

Der seit Saisonstart auch im 29. Pflichtspiel unbesiegte Spitzenreiter aus dem Rheinland tat sich in der Anfangsphase am Böllenfalltor zunächst schwer. Die Lilien verwickelten die Leverkusener immer wieder in Zweikämpfe, beschränkten sich aber nicht auf das Verteidigen und sorgten für Entlastungsangriffe. Die Werkself musste sich reinkämpfen, was ihr gelang. Liga-Startelfdebütant Nathan Tella entschied die Partie mit einem sehenswerten Kopfballtreffer und einem Schuss in den Winkel (33./52.).