Jeder siebte gesetzlich Versicherte hat kürzlich seine Krankenkasse gewechselt oder beabsichtigt das in absehbarer Zeit. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Vergleichs- und Vermittlungsportals „Check24“ hervor. Der häufigste Grund: gestiegene Beiträge. Im vergangenen Jahr hatte das Gesundheitsministerium nämlich eine Erhöhung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes von 1,6 auf 1,7 Prozentpunkte angekündigt. Daraufhin passten 45 der 95 gesetzlichen Krankenkassen laut Bericht ihren Zusatzbeitrag an. Damit seien knapp 31 Millionen Menschen in Deutschland seit Jahresbeginn von Mehrkosten betroffen – auch im Rhein-Kreis Neuss. Doch wer auf der Suche nach einer günstigeren Krankenkasse ist, sollte einige Dinge beachten.