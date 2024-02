Format ist „super angelaufen“ Hummels und Podolski wollen bei der Baller League mitspielen

„Wir haben auch schon darüber gequatscht, dass ich auf jeden Fall mitzocken will, wenn ich irgendwann aufgehört habe mit Fußball“, sagte der BVB-Profi. Podolski, der zudem in der Baller League gemeinsam mit der Schweizer-Fußballspielerin Alisha Lehmann als Teamchef bei „Streets United“ agiert, juckt es ebenfalls in den Füßen. „Bis jetzt machen meine Jungs das gut“, sagte der 38-Jährige, der noch bei Gornik Zabrze in der ersten polnischen Liga spielt: „Sobald ich merke, es läuft nicht, bin ich bereit.“