Bundesliga kompakt Stuttgart holt in Freiburg den nächsten Sieg

Der VfL Bochum hat trotz eines traumhaften Fallrückziehers von Moritz Broschinski einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch trennte sich am Samstag vom FC Augsburg nach Führung nur 1:1 (1:0), blieb aber im siebten Spiel in Serie im Ruhrstadion ungeschlagen.