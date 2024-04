Von wegen Wettbewerbsverzerrung Bayer Leverkusen will sich nichts vorwerfen lassen

Mit Zufall hat das alles längst nichts mehr zu tun. 20 Tore nach der 86. Minute, davon 14 in der Nachspielzeit – Bayer Leverkusen hat seinen Nimbus, in dieser Saison unschlagbar zu sein, mit eindrucksvollen Belegen untermauert. Die emotionalsten Momente folgen auf Treffer in letzter Sekunde. So wie beim 1:1 in Dortmund. „Da haben wir fast mehr gefeiert als vergangene Woche“, sagte Trainer Xabi Alonso. Gemeint war das 5:0 gegen Bremen, das die Deutsche Meisterschaft sicherte.