Mögliche Endspiele um den Aufstieg Diesen Gegner wünscht sich Fortuna-Profi Klaus in der Relegation

Felix Klaus ist angekommen. Als er vor einiger Zeit einen neuen Vertrag ausgehandelt hat, hätte er vermutlich auch andere Optionen ziehen können. Sportliche und wirtschaftliche Gründe waren nicht die größte Motivation für seinen Verbleib, betont er. Es war vielmehr – die Liebe. In diesem Falle nicht klassisch die zu seiner Ehefrau, denn die begann schon lange vor seiner Düsseldorfer Zeit tief in Mittelfranken. Klaus, 31, hat sich schlicht in Fortuna verliebt und ein Stück weit auch in die Stadt am Rhein.