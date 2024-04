Bayers Abwehrchef FC Bayern hat Jonathan Tah auf dem Zettel

Es ist ein Klischee, dass der FC Bayern besonders gerne bei Klubs einkauft, die dem ihm gefährlich werden. Beispiele für entsprechende Transfers gab es in den vergangenen 30 Jahren reichlich. Allerdings ist auch klar, dass eine Mannschaft mit dem Anspruch, die beste in Deutschland zu sein, ein Interesse daran hat, auch die besten Spieler in ihren Reihen zu haben. Ohnehin gehört wine gewisse Haifischbeckenmentalität zum Profifußball, keine Frage. Dass die Bayern an Jonathan Tah Interesse haben, ist daher nur bedingt überraschend.