Fortuna-Innenverteidiger muss zuschauen Wer ersetzt den gesperrten Jamil Siebert im Topspiel auf Schalke?

Die Freude nach dem 1:0-Sieg von Fortuna gegen die SpVgg Greuther Fürth am vergangenen Wochenende war groß, doch ein Aspekt trübte sie: Innenverteidiger Jamil Siebert, einer der Schlüsselspieler in der Verteidigung, sah nach einem Foul an Simon Asta früh im Spiel seine fünfte Gelbe Karte. In der bevorstehenden Begegnung beim FC Schalke 04 wird der gebürtige Düsseldorfer am Samstag (20.30 Uhr) deshalb fehlen.