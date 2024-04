Endlich Führungsspieler Wie sich Marcel Sabitzer zum BVB-Boss entwickelt

Das sind schöne Aussichten für die Dortmunder, die eben jenen fünften Rang belegen und deren Vorsprung auf Eintracht Frankfurt (zwölf Punkte) in vier Spielen wohl kaum verspielt werden kann – nicht einmal von einer Mannschaft, die sich in der vergangenen Saison im Titelkampf noch in den letzten 90 Minuten von Bayern München abfingen ließ. Um ganz sicher weiter viel Geld in der Champions League zu verdienen, muss der BVB die herzlich ungeliebten Leipziger noch von Rang vier verdrängen. Bei zwei Punkten Rückstand ist das ein nicht gerade aussichtsloses Unterfangen, zumal weil es just an diesem Wochenende in Leipzig zum direkten Aufeinandertreffen kommt.