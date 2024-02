Zwei Rote Karten für Frankfurt Köln holt ersten Sieg unter Trainer Schultz

Die Kölner gingen nach den Heimniederlagen von Mainz und Darmstadt am Mittag zumindest mit der Gewissheit ins Spiel, nicht auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen zu können. Schultz nach gegenüber dem 1:1 in Wolfsburg auch keinen Wechsel vor. Frankfurts Dino Toppmöller änderte sein Team auf zwei Positionen, unter anderem rückte Ellyes Skhiri nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup in die Mannschaft. Der Tunesier hatte in den vier Jahren zuvor für den FC gespielt und war in der Vorsaison mit sieben Treffern bester Torschütze.