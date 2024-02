Nach dem 2:0 gegen Frankfurt Warum Kölns Trainer Schultz eine Karnevals-Bremse ausruft

Am Dienstag wird das Karnevals-Verbot, das laut Kapitän Florian Kainz eher nur eine „Karnevals-Bremse“ ist, nicht einzuhalten sein. Dann feiert der FC seine vereinseigene Sitzung. „Ich freue mich auf die Sitzung, ich freue mich auch auf die Karnevalszeit“, sagte Schultz, der seit rund vier Wochen in Köln ist: „Aber ich bin hier, um mit der Mannschaft zu arbeiten. Am Montag wird trainiert, am Dienstag zweimal, und dann gilt die volle Konzentration Hoffenheim.“