Magdeburg verpflichtet Kirchhoff und Perthel

Der abstiegsbedrohte 1. FC Magdeburg hat für den Rest der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga personell aufgerüstet. Der Tabellen-17. nahm den zuletzt vereinslosen früheren Bayern-Profi Jan Kirchhoff bis zum Saisonende sowie Timo Perthel vom VfL Bochum bis 2020 unter Vertrag. Kirchhoff (28) absolvierte in der Bundesliga für Mainz 05, Schalke 04 und Bayern München insgesamt 80 Spiele. 2016 wechselte der Defensivspieler zum englischen Premier-League-Klub AFC Sunderland. Anfang 2018 schloss sich Kirchhoff den Bolton Wanderers an, wo sein Vertrag im vergangenen Sommer auslief. Neben Kirchhoff stößt in Timo Perthel ein weiterer erfahrener Spieler zum einzigen DDR-Europapokalsieger. Der 29-Jährige ist ein für die linke Seite flexibel einsetzbarer Allrounder. (Quelle: sid)