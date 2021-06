Niederlage für DFB-Team zum EM-Start : „Ein unglückliches Tor hat das Spiel entschieden“

Toni Kroos. Foto: AP/Matthias Hangst

Liveblog Deutschland ist mit einer Niederlage gegen Weltmeister Frankreich in die EM gestartet. Vor 14.000 Fans in München verlor das DFB-Team mit 0:1. Die Entscheidung resultiert aus einem Eigentor von Mats Hummels. Alles Wichtige zumm Spiel in unserem Liveblog.