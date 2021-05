Tipp 4 für eine gelungene EM im eigenen Wohnzimmer: Livestream

Durch die Plattform Watch2Gether können Sie beispielsweise einen virtuellen Raum eröffnen und Ihre Freunde einladen. So können Sie die Spiele per Livestream zeitgleich ansehen und über ein Chatfenster, das Mikrofon und Kamera mit Freunden in Kontakt bleiben. Es ist auch möglich, das Spiel über den Fernseher anzusehen und Ihre Freunde über eine Meeting-Plattform wie Zoom auf Ihrem Laptop in Ihr Wohnzimmer einzuladen.