Umstrittene Chiellini-Szene : 93.000 Unterschriften für Wiederholung des EM-Finales

London Ein verärgerter englischer Fußballfan fordert auf der Plattform change.org in einer Petition die Wiederholung des verlorenen EM-Finals gegen Italien. Schon fast 100.000 Menschen haben sich seiner Forderung angeschlossen.

Er begründet seine Initiative damit, dass Giorgio Chiellinis Foul an Bukayo Saka in der Nachspielzeit in Wembley eine Rote Karte hätte nach sich ziehen müssen.