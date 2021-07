Märchen, Elfmeter, Eigentore : Das waren die Momente der EM

Düsseldorf Bei der Europameisterschaft gab es tragische Verlierer, glückliche Außenseiter und einen ungewöhnlichen Rekord. Die EM lieferte auf und neben dem Platz ganz besondere Momente, die in Erinnerung bleiben werden.

Der dramatischste Moment ereignete sich ganz am Ende der EM: England hatte im Wembley-Stadion die Chance, sein Elfmeter-Trauma zu beenden – und scheiterte. Der englische Torhüter Jordan Pickford parierte zwar zwei Strafstöße, doch England vergab die letzten drei Elfmeter allesamt. Wie bei der EM 1996 hatte Gareth Southgate einen entscheidenden Anteil an der Niederlage vom Punkt, dieses Mal als Trainer. Er wechselte Marcus Rashford und Jadon Sancho in der letzten Minute extra für das Elfmeterschießen ein, beide vergaben. Davor hatten sie während des gesamten Turniers kaum eine Rolle gespielt. Außerdem bestimmte er den erst 19-jährigen Bukayo Saka zum fünften Schützen. Auch er scheiterte.