Große Ehre für Europameister : Präsident Mattarella empfängt Italiens EM-Helden

Gruppenfoto der italienischen Nationalmannschaft, Verbandspräsident Gabriele Gravina und Staatspräsident Sergio Mattarella. Mit dabei ist auch Matteo Berrettini, der ebenfalls am Sonntag als erster Italiener überhaupt das Tennis-Finale in Wimbledon erreicht hatte, dort aber gegen Novak Djokovic verlor. Foto: AFP/HANDOUT

Rom Große Ehre für die Europameister: Präsident Sergio Mattarella hat am Montagnachmittag die italienischen EM-Helden in Rom empfangen. Anwesend war auch Wimbledon-Finalist Matteo Berrettini.

Präsident Sergio Mattarella hat am Montagnachmittag Italiens Helden der Fußball-EM empfangen. Die frischgebackenen Europameister um Trainer Roberto Mancini erschienen im Quirinalspalast, dem Dienstsitz Mattarellas in Rom. Der 79-Jährige war am Sonntagabend im Londoner Wembley-Stadion selbst Augenzeuge beim Gewinn des zweiten EM-Titels der Squadra Azzurra nach 1968 durch ein 3:2 im Elfmeterschießen gegen England.