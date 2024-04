Lagezentrum in Neuss Warum eine Aula so wichtig für die Sicherheit der Fußball-EM ist

Neuss · In wenigen Wochen beginnt in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft. Warum Neuss während des Großereignisses so wichtig für die Sicherheit in Deutschland ist, wer dort sitzt und was dort genau passiert. Ein Besuch in einer umgebauten Aula.

23.04.2024 , 13:14 Uhr

12 Bilder So sieht das Polizei-Lagezentrum in Neuss aus 12 Bilder Foto: AFP/INA FASSBENDER