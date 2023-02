Schlimmer Zwischenfall nach Heimsieg von Fortuna



An der U-Bahn Haltestelle Heinrich-Heine-Allee ist es zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Am Freitag nach dem Heimsieg von Fortuna gegen den 1. FC Magdeburg gerieten die beiden Fanlager eineinander. Für einen Magdeburg-Fan endet der Streit im Krankenhaus.



Ein Rettungswagen musste am späten Freitagabend einen 53-Jährigen aus Magdeburg in ein Krankenhaus bringen, nachdem ein unbekannter Täter im Bereich der U-Bahn Haltestelle Heinrich-Heine-Allee auf ihn eingeschlagen und getreten hatte.



Ersten Zeugenaussagen zufolge wollte der Magdeburger, augenscheinlich Fan des 1. FC Magdeburg, einem Freund zu Hilfe kommen, der in eine Auseinandersetzung mit „Fans“ der Fortuna Düsseldorf geraten war. In diesem Moment löste sich eine Person aus einer Gruppe und schlug und trat auf den 53-Jährigen ein. Der Magdeburger ging bewusstlos zu Boden. Augenzeugen leisteten vor Ort erste Hilfe und verständigten die Polizei.



Der Täter flüchtete mit der Gruppe in unbekannte Richtung. Die Zeugen beschreiben den Schläger als etwa 30 bis 40 Jahre alt und über 1,80 Meter groß. Er hatte kurzes Haar und einen leichten Bierbauch. Er war mit einer dunklen Jacke und einem roten Fortuna-Schal bekleidet. Weitere Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sollen sich beim Kriminalkommissariat 32 des Polizeipräsidiums Düsseldorf unter 0211 870 0 melden.