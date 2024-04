Gedenken an Aleks Spengler So emotional hat sich Fortuna von ihrem verstorbenen Kultbetreuer verabschiedet

„Liebe Fortuna-Fans, am Donnerstag vergangener Woche verstarb Aleks Spengler nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 72 Jahren. Aleks, der 1971 aus Serbien nach Deutschland kam, hat unsere Fortuna gelebt wie kaum ein Zweiter. Im Jahr 1988 wurde er Mitglied in unserem Verein und war den Rot-Weißen somit mehr als 30 Jahre treu – zunächst als Schiedsrichter und Jugendtrainer am Flinger Broich und ab 1990 als Mannschaftsbetreuer der Profis.