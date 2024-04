Torknoten gegen Fürth endlich geplatzt Wie die drohende Auswechslung von Fortuna-Stürmer Vermeij den Sieg begünstigt hat

Trotzdem nagten die vergebenen Möglichkeiten der vergangenen Wochen, in Erinnerung war vor allem die Großchance gegen Braunschweig geblieben, an Vermeij, das konnte er nicht von sich weisen. „Wenn ich vom Platz gehe und kein Tor gemacht habe, bin ich natürlich ein bisschen sauer. Aber insgesamt bin ich ein ruhiger Typ“, erzählte er. „Und wie gesagt: Die Mannschaft und das Trainerteam haben mir in den letzten Wochen immer das Gefühl gegeben, dass mein nächstes Tor bald kommt, wenn ich so weiterarbeite.“