Nach „Tor-Klau“ gegen Fürth Deshalb war Fortuna-Profi Yannik Engelhardt „sauer“ auf Vincent Vermeij

Fortuna mischt mit sechs Siegen in Folge die Zweite Liga gehörig auf. Einer der Garanten für den Erfolg in dieser Saison ist auch Engelhardt. In 32 Pflichtspielen stand er auf dem Platz, nur Schlussmann Florian Kastenmeier kommt auf einen Einsatz mehr. Zur Erinnerung: Noch in der vergangenen Saison hatte Engelhardt mit Vermeij für die Zweitvertretung des SC Freiburg in der Dritten Liga auf dem Rasen gestanden.