Vereinslegende vor Karriereende So will Fortuna die Bodzek-Lücke in der U23 füllen

In jedem Ende liegt ein neuer Anfang, diese Redensart ist mehr als eine altkluge Weisheit. Und so stellt sich die Frage, wer in der Ära nach Ex-Profi Adam Bodzek, der am Ende dieser Saison seine Karriere beendet, die Führungsrolle bei Fortunas Regionalliga-Fußballern übernehmen wird. Oder anders formuliert: Wer erbt das 78 Erst- und 206 Zweitliga-Einsätze schwere Amt, das der 38-Jährige hinterlässt?