Relegation schon fast sicher So wurde Fortuna plötzlich zu einem Aufstiegskandidaten

In Düsseldorf ist das mit Saisonzielen immer so eine Sache. Selbst wenn man sie nicht ausspricht, sind sie eigentlich immer klar. Der Verein, durch viele Irrungen und Wirrungen bis in die Oberliga abgestürzt, sieht sich selbst dann doch als Teil der besten deutschen Fußball-Mannschaften. Seit dem bis dato letzten Abstieg 2020 versucht sich Fortuna nun wieder zu berappeln, um die sportliche Qualifikation für die Bundesliga-Rückkehr zu schaffen.