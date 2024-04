Viruswelle in Wuppertal So reagiert Trainer Langeneke auf den kurzfristigen Spielausfall von Fortunas U23

Während Fortuna in der Zweiten Liga auf heimischen Rasen die SpVgg Greuther Fürth mit 1:0 schlug, sollte die „Zwote“ am Samstag eigentlich beim Wuppertaler SV angetreten. Doch anstelle des Nachbarschaftsduells in der Regionalliga hatte sie einen spielfreien Nachmittag. Denn rund zwei Stunden vor dem geplanten Anpfiff im Stadion am Zoo wurde die Partie kurzfristig abgesagt.