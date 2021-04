Und auch seine Geschichte gehört unbedingt in diese virtuelle Halle. Der Zahnarzt Waldemar Spier gehörte dem Spielausschuss Fortunas an und war dabei einer der Wegbereiter der deutschen Meisterschaft 1933. Die Nationalsozialisten verfolgten ihn jedoch wegen seiner Konfession: Spier war Jude (im Bild ist seine Kennkarte von 1939 zu sehen). Im März 1944 wurde er verhaftet und ins KZ Auschwitz transportiert. Am Ende seines Leidenswegs verstarb er am 2. März 1945 – nur wenige Wochen nach der Befreiung des Konzentrationslagers durch die Rote Armee am 27. Januar - an den Folgen der unmenschlichen Haftbedingungen.