„Wir laufen unseren eigenen Marathon“ Warum sich Fortuna-Trainer Thioune nicht für die Ergebnisse der Konkurrenz interessiert

Düsseldorf · Natürlich hat der 49-Jährige am Wochenende verfolgt, was Kiel beim HSV gemacht und wie sich St. Pauli in Hannover geschlagen hat. Von den Resultaten dieser Begegnungen will sich Thioune aber nicht beeinflussen lassen. Der Coach legt den Fokus weiterhin nur auf sein eigenes Team.

21.04.2024 , 18:34 Uhr