„Können auf Platz eins und zwei schielen“ Shinta Appelkamp will mit Fortuna jetzt den direkten Bundesliga-Aufstieg

Weil Fortuna diesem Mantra nun zum sechsten Mal in Serie folgte, traf Appelkamp ein paar selbstbewusste Aufstiegs-Aussagen. „Man kann schon sagen, dass wir uns Platz drei auf keinen Fall mehr nehmen lassen wollen“, betonte er geradewegs. Ohne schon die Ergebnisse des Hamburger SV, des FC St. Pauli und von Holstein Kiel zu kennen, denn die direkten Konkurrenten spielten allesamt erst nach den Rheinländern, ergänzte Appelkamp: „Wir sind jetzt in einer Situation, in der wir auch auf Platz eins und zwei schielen können, weil St. Pauli in den letzten Wochen gepatzt hat. Und jetzt spielen die Teams um uns herum alle gegeneinander, das ist für uns eine große Chance.“