Schon wieder ohne Gegentor Dieses Lob hat Fortuna-Keeper Kastenmeier für seine Abwehr

Ob sich Kastenmeier nach jeder gegentorfreien Begegnung bei seinen Vorderleuten bedanke, war Siebert in der hessischen Landeshauptstadt gefragt worden. „Auf keinen Fall kommt er nachher zu uns“, hatte das Eigengewächs geantwortet und breit gegrinst. „Nein, Spaß beiseite: Flo macht auch einen guten Job, ohne ihn wäre das nicht so einfach. Deswegen: Danke, Flo!“ Diesen Dank hätte der Abwehrspieler, der wegen seiner fünften Gelben Karte am kommenden Samstag auf Schalke gesperrt zusehen muss, nach dem Sieg gegen Fürth getrost wiederholen können. Denn diesmal hatte Kastenmeier in jedem Fall einen großen Anteil am nächsten Zu-Null-Spiel.