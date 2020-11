„Fohlenfrühstück“ : Das ist am 12. November bei Borussia los

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 12. November früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Um 10 Uhr trainiert Borussia am Donnerstag, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am Abend wäre Ramy Bensebaini mit Algerien in der Afrika-Cup-Quali gegen Simbabwe gefordert, der Linksverteidiger reiste allerdings erst am Mittwoch an.