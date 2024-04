Gladbachs Offensive Die Zeit ist reif für Cvancara in der Startelf – Virkus spricht über Kamada

Mönchengladbach · Tomas Cvancara war 2023 Borussias Königstransfer. Verletzungen sorgten dafür, dass er nur auf 879 Pflichtspielminuten kommt. Zuletzt in der Startelf stand er gegen Union Berlin, Gegner am Sonntag. Es wäre an der Zeit, ihn wieder starten zu lassen. Was Manager Roland Virkus zu Daichi Kamada sagt.

25.04.2024 , 11:41 Uhr

Link zur Paywall So könnte Borussias Startelf gegen Union aussehen 24 Bilder Foto: dpa/Uwe Anspach