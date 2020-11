„Tor des Monats“ : Lazaro wäre Borussias Nummer 36

Mönchengladbach Borussia-Profis waren bei der Wahl zum „Tor des Monats“ besonders früher erfolgreich. Heute ist es schwieriger geworden angesichts der Menge an Treffern, die inzwischen gefilmt werden. Im November kann es dennoch nur einen Sieger geben: Valentino Lazaro.

Das Wort „Skorpion-Kick“ verursacht die richtigen Bilder im Kopf, der Treffer hätte ohnehin seine eigene Kategorie in der Gladbacher Liste der „Tore des Monats“ verdient, wenn er sich denn in ein paar Wochen dazu gesellen sollte. Es wäre das 36. Mal, dass ein Spieler von Borussia Mönchengladbach mit einem Treffer im Borussia-Trikot diese Wahl gewinnt. Gladbach würde den 1. FC Köln wieder hinter sich lassen (der über die Jahre von der Kategorie „ Lukas Podolski “ gezehrt hat), nur der FC Bayern und die deutsche Nationalmannschaft hätten dann noch häufiger einen Torschützen des Monats hervorgebracht.

In den 70ern haben die Borussen die Wahl der ARD-Sportschau teilweise total dominiert. Günter Netzer war im April 1971 der zweite Preisträger überhaupt. Ulrik le Fevre gewann mit seinem Tor im September 1971 als Erster die Wahl zum „Tor des Jahres“. 1973 sicherte sich in sechs von zwölf Monaten einer aus der „Torfabrik“ die Medaille.

Es wurde dann, nach 15 Ehrungen in den 70ern, analog zum nicht mehr ganz so fantastischen sportlichen Erfolg der Borussen auch beim „Tor des Monats“ ruhiger um sie: In den 80ern gewannen sie neunmal die Wahl, in den 90ern viermal, in den 00er Jahren des 21. Jahrhunderts ebenfalls, in den 10er Jahren nur zweimal.