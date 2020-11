„Fohlenfrühstück“ : Das ist am 15. November bei Borussia los

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 15. November früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Hans-Günter Bruns (301 Pflichtspiele, 61 Tore) ist einer von zwei großen Borussen, die am 15. November 66 Jahre alt werden, der andere ist Uli Stielike (109 Pflichtspiele, 12 Tore). Um 20.45 Uhr die aktuellen Gladbacher Stefan Lainer und Valentino Lazaro das nächste Nations-League-Spiel mit Österreich an. In Wien geht es gegen Nordirland. Die Österreicher sind in ihrer Gruppe mit neun Punkten Erster, die Briten haben zwei Punkte und sind Gruppenletzter. Die daheim gebliebenen Borussen haben am Wochenende trainingsfrei.