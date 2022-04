Nach 0:0 bei Fortuna Düsseldorf : Gladbachs U17 muss am letzten Spieltag auf den BVB hoffen

Düsseldorf Die U17 von Borussia Mönchengladbach hat einen Sieg im Topspiel bei Fortuna Düsseldorf verpasst. Nach dem 0:0 am Samstag kann die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft nur noch mit Schützenhilfe aus Dortmund erreichen.

Borussias U17 hat es verpasst, sich vor dem Saisonfinale in der Bundesliga West in eine gute Ausgangslage im Kampf um ein Ticket für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft zu bringen. Das Topspiel der drittplatzierten Gladbacher beim Zweitplatzierten Fortuna Düsseldorf endete mit 0:0. Fortuna konservierte damit den Drei-Punkte-Vorsprung, beide Teams haben die gleiche Tordifferenz. Am letzten Spieltag in zwei Wochen muss Gladbach damit zwingend gegen Arminia Bielefeld gewinnen und auf eine Düsseldorfer Niederlage bei Borussia Dortmund hoffen, um noch ins Halbfinale einzuziehen. Dort würde am 27. April der FC Schalke 04, der Spitzenreiter der Westgruppe.