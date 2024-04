„Gesundheitlich ist die Saison ein Kampf“ Ur-Borusse Herrmann beendet seine Profikarriere – und bleibt dem Klub erhalten

Für Herrmann ist die Zeit bei Borussia aber nicht zu Ende, in Zukunft wird er in der Sponsoring-Abteilung arbeiten. „Patrick ist seit knapp 16 Jahren Borusse und ist einen beeindruckenden Weg bei uns gegangen – vom Talent im Fohlenstall bis hin zu einer Führungs- und Identifikationsfigur der Lizenzmannschaft. Seine Karriere ist wirklich außergewöhnlich und ein Blick auf die Namen derer, von denen er in der Rangliste der Rekordspieler Borussias umgeben ist, verdeutlicht dies“, sagt Borussias Sportchef Roland Virkus.