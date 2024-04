In Bundesliga und Serie A „Borussia Interkusen“ – wie vier Ex-Borussen den Meister machten

Für ihn und Thuram ist es die erste nationale Meisterschaft, für Xhaka, der zweimal mit dem FC Basel Meister wurde, die dritte. Sommer hat nun in drei Ländern den Meister gemacht: viermal mit dem FC Basel in der Schweiz, 2023 mit dem FC Bayern in Deutschland und nun mit Inter in Italien – mit nur 18 Gegentoren in 31 Spielen. „Dieser Titel mit Inter Mailand ist die Krönung in Sommers Karriere“, schrieb die „Luzerner Zeitung“.