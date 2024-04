Chancen auf Halbfinale der Deutschen Meisterschaft Borussias U19 steht vor der Woche der Wahrheit

Mönchengladbach · Für Gladbachs U19 geht es in die „Crunchtime“. Binnen einer Woche hat sie es in der eigenen Hand, die Chance auf das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft zu wahren. Was Trainer Oliver Kirch vor dem Duell mit Schalke sagt und wie er den formstarken Josiah Uwakhonye sieht.

26.04.2024 , 11:12 Uhr

Josiah Uwakhonye (r.) fällt derzeit als Torjäger in der U19 auf. Foto: RP/Ralph-Derek Schröder