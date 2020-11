„Fohlenfrühstück“ : Das bringt der 10. November bei Borussia

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 10. November früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Am Borussia-Park ruht der Trainingsbetrieb, erst am Mittwoch geht es wieder raus auf den Platz. Den Montag nutzten die Nationalspieler zur Anreise, so traf Marcus Thuram erstmals bei der „Équipe Tricolore“ im französischen Clairefontaine ein. Jonas Hofmann regenerierte im Teamhotel des DFB in Leipzig.