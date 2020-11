Borussia tritt bei Bayer Leverkusen an : Schickt Rose die Donezk-Helden aufs Feld?

Service Mönchengladbach Nach dem 6:0-Sieg in der Champions League ist Borussia Mönchengladbach bei Bayer 04 Leverkusen gefordert. Wie könnten beide Teams spielen? Wo wird das Spiel übertragen? Hier gibt es die wichtigsten Infos.

Die Borussen hatten nach dem 6:0-Sieg in der Champions League gegen Schachtjor Donezk am vergangenen Dienstagabend ausreichend Zeit, zu regenerieren. Deshalb ist es denkbar, dass Borussias Cheftrainer Marco Rose am Sonntagabend (18 Uhr/Sky) in Leverkusen auf eine größere Rotation verzichtet.