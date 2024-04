Training am Mittwoch Startelf-Hinweise und mögliche Kader-Premieren bei Borussia

Mönchengladbach · Zuletzt setzte Trainer Gerardo Seoane dreimal in Folge auf eine Dreierkette mit Doppelsechs davor. Wie es am Sonntag gegen Union Berlin bei Borussia aussehen könnte, das verdeutlichte die Trainingseinheit am Mittwoch. Mindestens ein Spieler dürfte erstmals im Kader stehen.

24.04.2024 , 13:44 Uhr

Link zur Paywall So könnte Borussias Startelf in Hoffenheim aussehen 24 Bilder Foto: dpa/Federico Gambarini

Von Jannik Sorgatz Chefreporter Borussia