„Alle Sinne müssen geschärft sein“ Wie Gladbach mit dem Thema Abstiegskampf umgeht

Dass Nils Schmadtke und Robin Hack zugeben würden, Abstiegsangst zu haben, war nicht zu erwarten. Doch das logische „Nein“ auf die dahin gehende Frage kam nach dem 3:4 bei der TSG Hoffenheim vom Sportdirektor ebenso wie vom dreimaligen Torschützen so eindeutig und ohne verräterischen Unterton rüber, dass klar war: Beide sind überzeugt, dass ihr Arbeitgeber, Borussia Mönchengladbach, trotz der nun vier Punkte Abstand zum 16. Tabellenplatz, der in die Relegation führen würde, nicht mehr in akute Gefahr geraten wird.